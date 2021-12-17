Çelik sektöründe bir ilk - Haberler Ekonomi
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Çelik sektöründe bir ilk

Çelik sektöründe bir ilk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk ağır demir çelik entegre tesisi Kardemir AŞ., üretim ve yeni ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında da gelişimini sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk ağır demir çelik entegre tesisi Kardemir AŞ., üretim ve yeni ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında da gelişimini sürdürüyor.

Bölgenin en güçlü istihdam merkezlerinden biri olan fabrikada, çalışanların kariyer boyu eğitim felsefesi ile üretimde verimliliği arttırma ve değişen dünya teknolojilerine adapte olabilme adına eğitim faaliyetleri de yer alıyorlar.

Fabrikadan yapılan açıklamada, "2020 yılından beri süregelen pandemi sebebiyle, iletişim ve eğitim alanlarında yaşanan değişiklikler, bizleri ve tüm paydaşlarımızı yeni arayışlara yöneltti. Bu bağlamda da 14-16 Aralık 2021 tarihleri arasında Türk çelik sektöründe yine bir ilki başararak, çalışanlarımıza hologram ve sanal gerçeklik uygulamaları ile eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Eğitim ve Kültür Merkezimizde düzenlemiş olduğumuz Hidrolik eğitiminde, çalışanlarımız üç gün süre ile hologram yöntemi ile teorik bilgiye sahip olurken, sanal gerçeklik uygulaması ile de fiziksel ortamdan önce bu deneyime sahip oldular. Eğitimde sürdürülebilirliği hedefleyen şirketimiz, çalışanlarının eğitimlere olan katılımlarını ve ilgilerini arttırmak adına günümüz tenolojilerine entegre olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Çelik sektöründe bir ilk

Çelik sektöründe bir ilk

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