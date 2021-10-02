Çelik sektörü ihracatta ilk kez zirvede yer aldı
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Sektörümüz ihracat pazarlarını çeşitlendirerek büyümesini sürdürüyor.
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Sektörümüz ihracat pazarlarını çeşitlendirerek büyümesini sürdürüyor. Geçen ay ülkemizin toplam ihracatına en fazla katkı veren sektör olduk. Gurur verici bir tablo." ifadelerini kullandı.
ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin toplam ihracatı eylül ayında yıllık bazda yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolara yükselirken, çelik sektörü, 2,6 milyar dolarlık ihracatla sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldı.
Geçen ay toplam ihracata en fazla katkı veren sanayi kolu çelik sektörü olurken, sektör İhracat hedefini 22 milyar dolara revize etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan şunları kaydetti:
"Bu başarıya, küresel çelik piyasasında önemli bir konumda bulunan sektörümüzün gücünü sürdürülebilir kılmak adına pandeminin ve korumacılık önlemlerinin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek çalışan üyelerimizle birlikte ulaştık. Sektörümüz ihracat pazarlarını çeşitlendirerek büyümesini sürdürüyor. Geçen ay ülkemizin toplam ihracatına en fazla katkı veren sektör olduk. Gurur verici bir tablo. Asıl önemlisi, ihracatta yakaladığımız bu ivmeyi sürdürülebilir kılmak."
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