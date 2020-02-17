Çelik: "Seçilmiş bir makamı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelemeye başladığınız andan...
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Çelik: "Seçilmiş bir makamı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelemeye başladığınız andan...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:51
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik: "Seçilmiş bir makamı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelemeye başladığınız andan...
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