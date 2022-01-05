Çelik: "Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış" - Haberler
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Çelik: "Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bir araya gelmesi) Türkiye'nin meseleleri ile ilgili olarak hem bir istişare anlamı hem de Cumhur İttifakının birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi pekiştirilmesi anlamını taşıyor"

"Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Tabii bu sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na dönük fitne oluşturma siyasetinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz"

"(BAE ile yakınlaşma) Son zamanlardaki yakınlaşma memnuniyetle karşılanıyor."

Çelik: Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış

Çelik: Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış

Çelik: Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış

Kılıçdaroğlu: '(Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamaları) Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor.

Kılıçdaroğlu: "(Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamaları) Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor.

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AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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