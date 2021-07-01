Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. (1)
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem