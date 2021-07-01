Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar"
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Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar"

Çelik: 'Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar'
Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını bildirdi.

Çelik: 'Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar'
Çelik: 'Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar'
Çelik: 'Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar" - Haberler
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