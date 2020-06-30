Çelik: "Salgın döneminde dev yatırımlara imza atan yegane ülke olduk"
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Çelik: "Salgın döneminde dev yatırımlara imza atan yegane ülke olduk"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

30.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:51

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"Terörle mücadele konusunda, Pençe-Kaplan Operasyonu bütün gücüyle sürüyor. Bu operasyonda şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"

"(Fuat Sezgin'in vefatının yıl dönümü) Hocamız İslam bilim tarihini evrensel bir temele oturtmak konusunda çok değerli çalışmalara imza atmıştı. Özellikle bu konuyu oryantalizmin ve oksidentalizmin ikileminden çıkarma konusunda, şarkiyatçılığın ve garbiyatçılığın indirgemelerinden çıkarma konusunda evrensel bir temele oturtma konusunda hepimiz için ufuk açıcı çalışmalar yapmıştı. Halen, aşılabilmiş bir ilim adamı, kendi sahasında, değildir"

"Bir kere daha kendisine rahmet diliyoruz. Çalışmalarının yeni nesiller tarafından iyi değerlendirilmesini daha ileriye götürülmesini arzu ettiğimizi belirtiyoruz"

"(Kovid-19 salgını ile mücadele) Normalleşme sürecinin pekişmesi ve güçlenmesi için maske, temizlik ve mesafe kuralına iyi uyulması gerektiğini defalarca ifade ettik. Zaman zaman medyaya düşen görünütlerde gördüğümüz gibi bu üçlünün iyi işletilmediği birtakım örnekler görüyoruz."

"Maalesef maske ve mesafe konusunda birtakım yanlış yaklaşımların olduğunu görüyoruz"

"Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için maske ve mesafe konusu ve temizlik konusu kritik önemdedir. Hiçbir şey geçmiş değil, hiçbir şey aşılmış değil. Bu virüs salfgını bitmiş değil"

"Salgın döneminde yeni hastaneler, barajlar, pek çok tesis, ulaşım yatırımları gibi dev yatırımlara imza atan yegane ülke olduk"

"Bütün bu süreçte vatandaşımızın zarar görmemesi için çeşitli sektörler desteklenmeye devam edildi. Bütün bu tedbirlerin toplam tutarı bugün itibariyle 280 milyar liraya ulaşmıştır"

Çelik: 'Salgın döneminde dev yatırımlara imza atan yegane ülke olduk'

Kaynak: AA

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