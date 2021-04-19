Çelik: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz"
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Çelik: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu gerilimin Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz"

Çelik: "Kuşkusuz Filistin'in yanındayız. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumaya, bununla ilgili gereken tavırları almaya devam edeceğiz."

Çelik: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz'
Çelik: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz'
Çelik: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz'
Çelik: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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