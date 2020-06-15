Çelik: "(Pençe-Kartal Operasyonu) Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde ve güçlenerek...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
15.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA