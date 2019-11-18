Çelik: "(Otizmli çocuklara ayrımcılık) İncitici eylemlerde sorumluluğu bulunanlar görevden alındı"
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Çelik: "(Otizmli çocuklara ayrımcılık) İncitici eylemlerde sorumluluğu bulunanlar görevden alındı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

18.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:40
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çelik: "(Otizmli çocuklara ayrımcılık) İncitici eylemlerde sorumluluğu bulunanlar görevden alındı"
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