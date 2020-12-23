Çelik 'online satış'la pandemiyi aştı
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Çelik 'online satış'la pandemiyi aştı

23.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:37
Çelik 'online satış'la pandemiyi aştı

Pandemi döneminde iş yapış şekilleri online alana kaydı.

Pandemi döneminde iş yapış şekilleri online alana kaydı. Çelik sektöründe ise yeni bir model geliştirildi. Yerli firma 'online çelik satışı' ağını hizmete soktu.

Dünyayı saran korona virüs salgını sebebiyle tüm sektörler zor günler geçirirken, her firma kendince çözümler üretmeye çalışıyor. Vasıflı çelik servis merkezi ve parlak çelik üreticisi Akçelik, 'kompleks tedarik zinciri' kurarak, 'online çelik satışı' ağını hizmete soktu.

Akçelik Demir Çelik CEO'su Yavuz Kılıç, başarılarında en büyük payın çalışanları ve teknolojik yatırımları olduğunu dile getirdi. Yavuz Kılıç, yaptığı açıklamada, "Pandemi hepimizi çok etkiledi. Ancak ekibimizle birlikte yürüttüğümüz özverili çalışma sayesinde zor olanı başardık. Kurduğumuz kompleks tedarik zinciri ve online satış sistemimiz sayesinde talepleri sorunsuz bir şekilde karşıladık. Otomotiv yedek parça, makine imalat, hidrolik ve zirai makine imalatçıları ağırlıklı olmak üzere 5 bin 400 kalem çelik ürününde yaklaşık 1300 sanayicimize hizmet veriyoruz. Ürünler, lojistik depolarımızdan en kısa sürede istenilen ebatlarda müşterilerimize teslim ediliyor. Pandemi sürecinde sektörümüzdeki tüm firmalar zorluk yaşarken yaptığımız yatırımlar sayesinde 2020 yılından güçlenerek çıkıyoruz." dedi. - İSTANBUL

Çelik 'online satış'la pandemiyi aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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