Çelik: "Ocak ayında Rusya ile Türk Akım doğalgaz boru hattının açılışı yapılacak"
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Çelik: "Ocak ayında Rusya ile Türk Akım doğalgaz boru hattının açılışı yapılacak"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

02.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:31
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çelik: "Ocak ayında Rusya ile Türk Akım doğalgaz boru hattının açılışı yapılacak"
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