Çelik: "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Çelik: "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir."

24.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:38
Çelik:

Çelik: "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir.

Çelik: "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

İlgili Haberler

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Kendisinin değerlendirmelerine MYK da katılmıyor
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Kendisinin değerlendirmelerine MYK da katılmıyor
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
YTB Başkanı Eren: ' Türkiye'nin Libya'daki temel yaklaşımı hak ve hakkaniyetin korunmasıdır'
YTB Başkanı Eren: " Türkiye'nin Libya'daki temel yaklaşımı hak ve hakkaniyetin korunmasıdır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Deniz Seki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Lewis Hamilton Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çelik: "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 18:38:27. #1.15#
title