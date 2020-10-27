Çelik: "Müzakereyi bir istismar aracı olarak kullanıp sahada fiili durum yaratma peşinde koşanlar varsa Türkiye'nin buradaki kararlılığı esastır."
27.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:24
Çelik: "Müzakereyi bir istismar aracı olarak kullanıp sahada fiili durum yaratma peşinde koşanlar varsa Türkiye'nin buradaki kararlılığı esastır.
Çelik: "Müzakereyi bir istismar aracı olarak kullanıp sahada fiili durum yaratma peşinde koşanlar varsa Türkiye'nin buradaki kararlılığı esastır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap