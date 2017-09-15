Çelik: Müzakere Süreci Şantaj İçin Kullanılıyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Avrupa Birliği, müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanmakta, AB kurumlarını zayıflatmakta ve itibarsızlaştırmaktadır" ifadesini kullandı.

Çelik: Müzakere Süreci Şantaj İçin Kullanılıyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Avrupa Birliği, müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanmakta, AB kurumlarını zayıflatmakta ve itibarsızlaştırmaktadır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com