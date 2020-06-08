Çelik: "(Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Askeri casusluk suçu çerçevesinde... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

(6)

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu çerçevesinde bir soruşturma söz konusu. Onu beklememiz gerekiyor."

Kaynak: AA