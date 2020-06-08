Çelik: "(Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Askeri casusluk suçu çerçevesinde...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
08.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(6)
AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu çerçevesinde bir soruşturma söz konusu. Onu beklememiz gerekiyor."
Kaynak: AA