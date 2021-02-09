Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor."

Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor.