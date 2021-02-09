Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor."
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Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor."

09.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:48
Çelik:

Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor.

Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Şu an buradasınız: Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor." - Son Dakika Haberleri
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