Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor."
09.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:48
Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor.
Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun