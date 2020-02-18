Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için...
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Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi"...

18.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34

Sözcüsü 'in gelişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi" - ANKARA

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için...
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