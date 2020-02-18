Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi"...
18.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gelişi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi" - ANKARA
Kaynak: AA