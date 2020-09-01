Çelik: "(Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri...
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Çelik: "(Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri...

Çelik: "(Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?"

Çelik:
01.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:00

Çelik: " (Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?"

Kaynak: AA

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