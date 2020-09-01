Çelik: "(Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri... Çelik: "(Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?"

Çelik: " (Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?" Kaynak: AA