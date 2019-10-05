Çelik: "(Millet İttifakı) Kendi ittifaklarındaki bazı unsurlar seslerini yüksetmeye başladı"
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.
05.10.2019 21:05
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.
(4)
Kaynak: AA