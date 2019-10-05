Çelik: "(Millet İttifakı) Kendi ittifaklarındaki bazı unsurlar seslerini yüksetmeye başladı"

Çelik: "(Millet İttifakı) Kendi ittifaklarındaki bazı unsurlar seslerini yüksetmeye başladı"

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

05.10.2019 21:05
Çelik:

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Kaynak: AA
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