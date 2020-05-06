Çelik merdivenler mahalleliyi mutlu etti
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Çelik merdivenler mahalleliyi mutlu etti

Çelik merdivenler mahalleliyi mutlu etti
06.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:06

Mudanya ilçesinde iki sokağı bağlayan merdivenler, Mudanya Belediyesi tarafından çelik merdivenlerle yenilendi.

Mudanya ilçesinde iki sokağı bağlayan merdivenler, Mudanya Belediyesi tarafından çelik merdivenlerle yenilendi.

Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi Harmanlar ve Kuruçeşme sokağı bir birine bağlayan merdivenlerin betonarme yapısı yılların sonunda aşındı. Mütareke Mahallesi Muhtarı'nın girişimleriyle Mudanya Belediyesi tarafından yenilenme yerine çelikle kaplanan merdivenler, vatandaşın kullanımına sunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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