Çelik merdivenler mahalleliyi mutlu etti

Mudanya ilçesinde iki sokağı bağlayan merdivenler, Mudanya Belediyesi tarafından çelik merdivenlerle yenilendi.

Mudanya ilçesinde iki sokağı bağlayan merdivenler, Mudanya Belediyesi tarafından çelik merdivenlerle yenilendi.

Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi Harmanlar ve Kuruçeşme sokağı bir birine bağlayan merdivenlerin betonarme yapısı yılların sonunda aşındı. Mütareke Mahallesi Muhtarı'nın girişimleriyle Mudanya Belediyesi tarafından yenilenme yerine çelikle kaplanan merdivenler, vatandaşın kullanımına sunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA