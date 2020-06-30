Çelik: "(Macron) Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."
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Çelik: "(Macron) Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

30.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:53

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

"(Bataklık Operasyonu) Bu operasyon gerçekten ülkemizin içerisinde oluşturulmaya çalışılan bu bataklıkla mücadele konusunda tarihi bir adımdır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."

Çelik: "Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan."

Çelik: '(Macron) Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.'

Kaynak: AA

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