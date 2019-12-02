Çelik: "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli...
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Çelik: "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli...

Çelik: "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?

02.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:22
Çelik:

Çelik: "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da 'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?"

Kaynak: AA
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