02.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:22

Çelik: "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?"

Kaynak: AA