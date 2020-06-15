Çelik: "Libya meselesi sürekli gündemimizdedir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır.
15.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır. Askeri destekten diğer alanlara kadar tüm destekler Cumhurbaşkanımızın talimatı ile verilecektir."
Kaynak: AA