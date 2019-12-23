Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu...
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Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

23.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:04

Sözcüsü 'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " ( ile yapılan mutabakat muhtırası) , Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu...
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