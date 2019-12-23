Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
23.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:04
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (3)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir."
Kaynak: AA