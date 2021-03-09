Çelik: "(Kovid-19) Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız"
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Çelik: "(Kovid-19) Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız"

09.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:21

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çelik: "(Kovid-19) Aşılamalar, büyük kapasiteyle, sağlık organizasyonumuzun büyük yeteneğiyle yerine getiriliyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız"

Çelik: "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor."

Çelik: '(Kovid-19) Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız'
Çelik: '(Kovid-19) Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız'
Çelik: '(Kovid-19) Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız'
Çelik: '(Kovid-19) Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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