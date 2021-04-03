Çelik koronavirüsten hastaneye yatırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse Çelik de yakalandı. Şarkıcı, 15 gün boyunca hastane yattığını ve şu an durumunun iyi olduğunu belirtti. İşte detaylar
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Çelik, koronavirüse yakalanıp, tedavi sürecinin hastanede geçirdiğini açıkladı. Instagram'dan yaşadığı süreci paylaşan şarkıcı, "17 Mart 2021 gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre Covid-19 teşhisiyle karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. Şu anda iyiyim. Tedavim tamamlandı ve yasal karantina sürecim tamamlandı. Pazartesi akşamı Instagram üzerinden bir canlı yayınla süreci paylaşabilmek ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum" diye yazdı.
Kaynak: Snob Magazin