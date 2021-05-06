Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı
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Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı

Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hastalık sonrası ilk kez müzik çalışması yaptığını belirten ünlü şarkıcı o karenin altına şunları yazdı: "COVID-19 sonrası ilk kez stüdyodayım ve çok uzun bir zaman gayret etsem de sesim çıkmadı.

Hastalık sonrası ilk kez müzik çalışması yaptığını belirten ünlü şarkıcı o karenin altına şunları yazdı:

"COVID-19 sonrası ilk kez stüdyodayım ve çok uzun bir zaman gayret etsem de sesim çıkmadı. Hala da tam çıkıyor sayılmaz. Ama bu halim bile bana mucize gibi geliyor. Sesimizi kabiliyetimizi ve bugünü, bu anı bize veren Yüce Rabbimize hamd olsun."

Kaynak: Hürriyet

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