Çelik kimdir? Sanatçı Çelik hangi partili?

Ünlü şarkıcı Çelik, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katıldı. Partinin Kayseri İl Teşkilatı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadelerini kullandı.Şarkıcı Çelik hangi partili? Çelik kimdir?

ÇELİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Mayıs 1966

55 yaşında

İstanbul, Türkiye

İşçi bir babanın evladı olan Erişçi, babasının mesleği terzilik iken, işleri kötü gitmiş ve akabinde Arçelik fabrikasında iş bulmuş. Fabrikanın uğur getirdiğine inandıkları için adını "Çelik" koymuşlar. İlköğrenimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Pendik Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanmasına rağmen devam etmedi. Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne kayıt yaptırdı ve kontrabas enstrümanını seçti. Konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükseldi. Babasının ani ölümüyle sarsıldı ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde (Caddebostan Minder Bar/ Zeki-Çetin Müesseseleri'nde) önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başladı. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı yerde sahne almaya başladılar ve sonrasında yine İzel-Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer, Ayşen Gruda gibi ünlü isimlerle çalıştı.

Solo müzik kariyeri

1990 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümünü bitirdi.

1992 yılında müzikal kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrılarak ilk solo albümünün çalışmalarına başladı. İki yıl süren bir çalışmanın ardından 1994 yılında "Ateşteyim" isimli albümünü çıkardı. 11 parçanın yer aldığı albüm, tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü ve başta "Ateşteyim", "Güle Güle", "Meyhaneci" olmak üzere hemen her parçası hit hâline geldi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri kapsamında İzel-Çelik-Ercan üçlüsü olarak aldıkları Yılın En İyi Grubu Ödülü'nü alma başarısını solo kariyerinde de devam ettirdi ve 1995 yılında Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı Ödülü'ne layık görüldü. Rod Stewart'ın İstanbul İnönü Stadı'nda verdiği konserde ön grup olarak sahne aldı.

1995 yılında Makedonya'daki uluslararası yarışmada "Sevemem" isimli şarkıyla ikincilik ödülü aldı. "Sevemem" adlı şarkıyla Makedonya'da aldığı ödülü radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izledi. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü "Benimle Kal" ile başarısını sürdürdü. Bu albümde müzikseverler "daha duygusal bir Çelik" ile karşılaştı. Artık bir "klasik" hâline gelen ve sanatçıyla bütünleşen "Hercai" adlı şarkısı 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Beste Ödülü'nü aldı.

Solo kariyerindeki başarıları devam ederken 1990 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümünü bitiren Çelik, 1996 yılında "Türk Pop Müziğinde Türk Müziğinin Etkileri" konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterdi ve yüksek notla bitirdiği yüksek lisans sonrası doktora yapma hakkını sınavsız olarak kazandı. Hâlen İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Sanatta Yaratıcılık" konulu doktora teziyle ilgili çalışmalar yapmaktadır.

"Yaman Sevda" isimli üçüncü albümünde, alışılagelen Çelik sound'undan farklı olarak rock etkilerinin göze çarptığı albümde Şebnem Ferah gibi sanatçıların eşlik ettiği birbirinden güzel on parça yer aldı..

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