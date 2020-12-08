Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri
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Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri

08.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri) Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor."

Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri
Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri
Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri
Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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