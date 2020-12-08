Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri
08.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri) Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu