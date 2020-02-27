Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (6)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun) 'Suriye toprağında gözünüz var' ifadesi net bir şekilde Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir. Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir ifadeyi Türk iç politikasında sadece CHP Genel Başkanı'ndan duyuyoruz. "
Kaynak: AA