Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir"
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Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

27.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:11
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı 'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (6)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun) 'Suriye toprağında gözünüz var' ifadesi net bir şekilde Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir. Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir ifadeyi Türk iç politikasında sadece CHP Genel Başkanı'ndan duyuyoruz. "

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir"
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