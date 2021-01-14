Çelik: "(ABD) Seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur"
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Çelik: "(ABD) Seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur"

14.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Çelik: "(ABD) Kuşkusuz Senato'nun basılması, şiddet kullanılması, seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur."

Çelik: "(ABD) Sükunet sağlansa da bir olağanüstü durum var. Umarız yeni başkanın görevine başlaması tartışmasız şekilde ve sükunetle gerçekleşir."

Çelik: '(ABD) Seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur'
Çelik: '(ABD) Seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur'
Çelik: '(ABD) Seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur'
Çelik: '(ABD) Seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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