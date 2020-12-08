Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları
08.12.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (7)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları) Sayın Cumhurbaşkanımız açısında karşısında kimin aday olacağının bir önemi yok."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu