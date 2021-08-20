"Çelik Kentin Yürekli Çocukları" Projesi Kapsamında Karabük Belediyesi'ne Ziyaret
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"Çelik Kentin Yürekli Çocukları" Projesi Kapsamında Karabük Belediyesi'ne Ziyaret

'Çelik Kentin Yürekli Çocukları' Projesi Kapsamında Karabük Belediyesi'ne Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Karabük Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi tarafından desteklenen "Çelik Kentin Yürekli Çocukları" projesi kapsamında filografi eğitimi alan gençlerimiz, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sırrı...

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Karabük Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi tarafından desteklenen "Çelik Kentin Yürekli Çocukları" projesi kapsamında filografi eğitimi alan gençlerimiz, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sırrı Tuğ'un kıymetli eşleri Aysel Tuğ hanımefendi ve öğretmenleriyle birlikte belediyemizi ziyaret ettiler.

Proje kapsamında çocuk ve gençler sosyalleşirken eğitim desteği de alarak topluma faydalı bireyler yetiştirilmesinde katkıda bulunuldu. Projenin en önemli amacı ise kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına adapte edilmesi ve güvenli dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukların azaltılmasını sağlamak.

Kaynak: Habermetre

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"Çelik Kentin Yürekli Çocukları" Projesi Kapsamında Karabük Belediyesi'ne Ziyaret - Haberler
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