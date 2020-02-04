Çelik kasayı keserek 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı
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Çelik kasayı keserek 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir marketten çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

04.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:36
Çelik kasayı keserek 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı

'nin ilçesinde bir marketten çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, Darıca'da bir marketin çelik kasasının spiral makinesiyle kesilerek 87 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda K.S'yi gözaltına aldı.

Söz konusu adreste yapılan aramada ise hırsızlık olayında kullanılan malzemeler ve iş yeri kasasından çalınan paranın bir miktarı ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik kasayı keserek 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı
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