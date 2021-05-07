Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı
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Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı Okmeydanı'nda ruhsatsız silah satışı yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı Çelik kasadan ve bavuldan 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı Okmeydanı'nda ruhsatsız silah satışı ihbarı alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar...

Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı

Okmeydanı'nda ruhsatsız silah satışı yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı

Çelik kasadan ve bavuldan 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

İSTANBUL - Okmeydanı'nda ruhsatsız silah satışı ihbarı alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucunda Eyüpsultan'daki bir oto yıkama dükkanında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, silahların çelik kasadan ve bavulda bulunması kameralara yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Okmeydanı'nda ruhsatsız silah taşıyan kişilere silah satışı yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, şüphelilerin Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan oto yıkama dükkanında satışı gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu polisi, dükkana operasyon düzenledi. Baskında Ali K. ve Murat S. yakalanarak gözaltına alınırken, çelik kasada ve bavulda yapılan aramalarda 1 adet siyah renkte suikast silahı olarak bilinen "Glock" marka tabanca ve tabancaya ait fişekler ile 1 adet siyah renkte üzerinde "Model Bef 66 France" ibareli silah ve silaha ait fişekler, 1 adet "Star Eıbar-Espana" ibareli silah ve silaha fişekler ele geçirildi. Silahların bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı
Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı
Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı
Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı
Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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