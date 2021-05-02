Çelik kasadan 200 bin lira çalan zanlı tutuklandı
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Çelik kasadan 200 bin lira çalan zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

- Çelik kasadan 200 bin lira çalan zanlı tutuklandı Adana'da çelik kasadan 200 bin lira çaldığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

- Çelik kasadan 200 bin lira çalan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da çelik kasadan 200 bin lira çaldığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 19 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil atölyesinin sahibi Sayit Durmuş, sabah iş yerine geldiğinde çelik kasanın yan yatırılmış olduğunu gördü. Çelik kasanın açılıp içindeki 200 bin liranın alındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlığı 4 kişinin yaptığını bir kişinin otomobilde beklediğini bir şahsın gözcülük yaptığını iki zanlının ise iş yerine girerek hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi. Polis bu tespitin ardından zanlıların da kimliğini belirledi. Kimlik tespitinin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis Ersan U.'yu yakaladı. Ersan U. ifadesinde ayakkabı imalatı işi yaptığını otomobili kullandığını hırsızlık yapmadığını öne sürdü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis diğer 3 zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Çelik kasadan 200 bin lira çalan zanlı tutuklandı
Çelik kasadan 200 bin lira çalan zanlı tutuklandı
Çelik kasadan 200 bin lira çalan zanlı tutuklandı
Çelik kasadan 200 bin lira çalan zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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