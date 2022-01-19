Çelik kasadan 20 bin TL ve 10 bin dolar para çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
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Çelik kasadan 20 bin TL ve 10 bin dolar para çalan hırsızlar yakalandı

Çelik kasadan 20 bin TL ve 10 bin dolar para çalan hırsızlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da girdikleri evdeki çelik kasadan 20 bin TL ve 10 bin dolar para çaldığı iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Hatay'da girdikleri evdeki çelik kasadan 20 bin TL ve 10 bin dolar para çaldığı iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana gelen çelik kasa içerisinde 20 bin TL, 10 bin dolar, 3 adet tapu ve televizyonun çalınması olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı M.Y., E.B., M.Y., S.Y., H.T., Ş.U. ile E.B. isimli kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahısların üzerilerinde 11 bin 400 TL ve 2 bin 600 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan E.B. tutuklanırken Ş.U.'nun ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Hatay, dolar, 3. Sayfa, Haber

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