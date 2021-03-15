Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
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Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

15.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:14

Son dakika haberine göre Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandıADANA'nın Pozantı ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasayı kırarak içerisindeki 100 bin TL'yi çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasayı kırarak içerisindeki 100 bin TL'yi çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki bir işletmenin ofisinde bulunan çelik para kasasının kırılarak içerisindeki 100 bin TL'nin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin otomobille Mersin'in Mezitli ilçesine gittiğini tespit etti. Otomobilin yerini saptayan ekipler, K.Ö.?nün kimliğini belirledi. Saklandığı evde gözaltına alınan K.Ö.?nün verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler H.Ç. ile S.A. da adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 74 bin 800 TLpara, 15 gram esrar, 52 uyuşturucu hap ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 15 gram sıvı madde ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaya karışan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haber... ADANA Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Malik GÖDELİNER

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