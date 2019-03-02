Çelik Kasa Hırsızlarına 2 İlde Operasyon: 10 Gözaltı (2)

AYAĞI ALÇILI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ ve İstanbul'da çelik kasa hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan 5 şüpheliden 1'inin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, polisten kaçmaya çalışırken balkondan atlayan Emrullah Uyar, bacağında alçı ve koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Emrullah Uyar ile Murat Aksoy tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA