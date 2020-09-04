ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
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ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

04.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:12

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, iki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Fatih ve Bayrampaşa'da 14 Temmuz ve 20 Ağustos tarihlerinde meydana gelen iki ayrı iş yeri hırsızlığı olayı üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Çalışmaların devamında 31 Ağustos Pazartesi günü iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden çelik kasayı açarak, kasa içinde bulunan bin 750 dolar, 2 bin euro, 6 bin lira değerinde çek, 140 bin lira değerinde senet ve bir adet silah çaldıkları belirtildi. Hırsızlık şüphelilerinden O.K.(39)'un 17 adet suç kaydı, F. A.(26)'nın 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin iş yerine kapı kilidini kırarak girdikleri ve buldukları çelik kasayı patlatarak hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıdı.

ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

Kaynak: DHA

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