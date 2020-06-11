Çelik kasa hırsızları cezaevine gönderildi
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Çelik kasa hırsızları cezaevine gönderildi

Bartın'da bir marketten 53 bin 680 TL çaldıkları iddiası ile İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Çelik kasa hırsızları cezaevine gönderildi
11.06.2020 23:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:29

Bartın'da bir marketten 53 bin 680 TL çaldıkları iddiası ile İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Olay, Mart ayında kent merkezindeki bir markette meydana geldi. Marketin otomatik kapısını levye ile açan hırsızlar muhasebe bürosunda bulunan çelik kasayı açarak içinde bulunan 53 bin 680 TL'yi aldı. Olayın ardından yapılan ihbarla çalışmalara başlayan emniyet güçleri, market içinde parmak izi ve güvenlik kameralarından yola çıkarak S.K. ve H.E. isimli şahısları tespit etti. Şahıslar İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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