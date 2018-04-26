Çelik: Karayollarının Yapılması 'Kafa Kafaya' Çarpışma Türlerini Ortadan Kaldırdı

SAMSUN'da trafik kazaların azaltılmasına yönelik yeni denetim stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı bölge değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, "Trafik güvenliği konusunda son yıllarda karayollarının yapılması, birçok kazanın oluş şeklini ortadan kaldırdı. Özellikle, 'kafa kafaya' tabir ettiğimiz çarpışma türleri ortadan kalktı. Bu büyük bir başarı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ülke genelinde yürütülen faaliyetlerin ve kazaların azaltılmasına yönelik yeni denetim stratejilerinin geliştirilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınarak konuların detaylı olarak görüşülmesi amacıyla istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri illerinin trafikten sorumlu şube müdürleri katıldı.

Programda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilenlerine göre 10 ile 45 yaş arası insanların ölüm sebeplerinin başında ilk sırada trafik kazalarının geldiğini belirtti. Vali Kaymak, "Ülkemizde ise trafik kazası sonucu ölümler, tüm ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada bulunmaktadır. Her geçen gün araç sayısının hızla artması, yeni yollar, yeni park alanları gibi altyapı unsurlarına olan ihtiyacı da beraberinde getirmekte, ancak altyapının bu hıza yetişememesi durumunda ise trafikteki yoğunluk günden güne artmaktadır" dedi.

TRAFİKTE ARAÇ SAYISI ARTTI, KAZALARDA DÜŞÜŞÜ YAŞANDI

2016-2017 yılı arasında trafiğe 1,5 milyon araç çıktığını, ancak kazalarda yüzde 1,5'luk azalma olduğunu söyleyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, "Bu bir başarı, ancak yeterli değil. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Ülkemizin en temel sorunu trafik sorunu, bu sorunda hepimiz kendimiz de dahil olmakla birlikte sorunun içerisindeyiz. Trafik birimi olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak biz üzerimize düşen sorumluluğu daha da geliştirerek yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu toplantıyı da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Bu toplantıların devamını getireceğiz" diye konuştu.

Kafa kafaya çarpışma türünün ortadan kalktığını da söyleyen Ali Çelik, "Trafik güvenliği konusunda son yıllarda karayolların yapılması, hükümetimizin ortaya koyduğu eylem planı çerçevesinde yol güvenliği, inşaat anlamında ya da standart anlamında yükseltilmiş olması, birçok kazanın oluş şeklini ortadan kaldırdı. Özellikle, 'kafa kafaya' tabir ettiğimiz çarpışma türleri ortadan kalktı. Bu büyük bir başarı. 2011-2020 trendini izlediğimizde yaklaşık araç sayısında yüzde 40'ın üzerinde bir artış meydana gelmesine rağmen sürücü artışında da keza aynı şekilde, ölümlü kazalarda can kaybı oranımızda yüzde 15'lik bir azalma meydana geldi. Yüzde 50 hedefine doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Program Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un konuşmasının ardından plaket takdimiyle sona erdi.

- Samsun