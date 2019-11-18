18.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:40

Çelik: "(Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur."

Kaynak: AA