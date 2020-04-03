Çelik: "(İtalya ve İspanya'ya yardım) Cumhurbaşkanlığı makamı Türk milleti ve devletini temsil eder"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın açıklaması ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
03.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın açıklaması ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. (5)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalya ve İspanya'ya yardım) Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz."
Kaynak: AA