Son dakika haber: Çelik: "(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir"
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Son dakika haber: Çelik: "(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir"

09.11.2020 19:30 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:55

Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir."

Son dakika haber: Çelik: '(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir'
Son dakika haber: Çelik: '(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir'
Son dakika haber: Çelik: '(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir'
Son dakika haber: Çelik: '(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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