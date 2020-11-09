Son dakika haber: Çelik: "(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir"
09.11.2020 19:30 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:55
Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu