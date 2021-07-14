Çelik: İsrail'le konuşacağımız çok konu var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Atılacak adımların atılmasıyla ilgili bir çerçeve ortaya çıkmıştır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Atılacak adımların atılmasıyla ilgili bir çerçeve ortaya çıkmıştır. Bölgede konuşacağımız pek çok konu var İsrail'le, Filistin meselesi başta olmak üzere" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, terörle mücadele başta olmak üzere görevleri başında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "En son Hakkari'de gerçekleşen olayda il emniyet müdür yardımcısının menfur bir saldırıda şehit olması hepimizi üzmüştür. Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJLARI ÇOK ÖNEMLİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinin dolu ve verimli geçtiğini söyleyen Çelik, "Burada verdiği mesajlarda bizim siyasetimiz açısından hem vatandaşlarımızın kültürel zenginliklerini, etik zenginliklerini yok sayan inkar politikalarına karşı olduğumuzu, bu inkar politikalarını ortadan kaldırmak için verdiğimiz mücadelenin gücünü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf, eşit vatandaş muamelesi görmesi yönünde verdiğimiz siyasi mücadele, yaptığımız düzenlemeler konusundaki vurgusu Cumhurbaşkanımızın, son derece önemli" diye konuştu.'3 BİN 876 FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLECEK'15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünün idrak edildiğini kaydeden Çelik, "15 Temmuz'un yıldönümünü idrak etmemiz son derece önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliğine milletimizin topyekun direnişine şahit olduk bu çerçevede. 15 Temmuz çerçevesinde verdiğimiz bu güçlü mücadele, bu mücadelenin daha da kuvvetlenmesi, bu darbe girişiminin faillerinin yakalanmasına dönük şekilde süreci güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Kendi milletine silah çekenden daha alçak kimse yoktur. Bu kendi milletine silah çekenlerle mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede 3 binin üzerinde program yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kamu kurumlarıyla beraber İletişim Başkanlığımızın koordinesinde gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede çeşitli illerde anma törenleri gerçekleştirildiği gibi. 'Türkiye Geçilmez' teması altında pek çok program sayısı yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek program sayısı 3 bin 876'dır" ifadelerini kullandı.'BİR İLETİŞİM KAZASI OLDUĞUNU DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Çelik, "NATO oradan çekiliyor. Eğer Kabil Havaalanı bir şekilde korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Bu çerçevede Türkiye diğer diplomatik misyonların oradan çekilmemesi için bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında birtakım olumsuz ifadeler var, bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendirmek istiyoruz. Türkiye işgalci bir güç değildir. Afgan halkının dostu olan bir güçtür. Nihayetinde Türkiye orada bulunursa Afganistan'ın meşhur temsilcilerinin daveti üzerine bulunacaktır. Tabii ki Taliban dahil olmak üzere bütün unsurlarla bu görüşmeler gerçekleştirilecektir. Biz Afgan halkının yararına olan bir çerçevede orada bir faaliyet yürüteceğiz, şimdiye kadar yürüttüğümüz faaliyetlerin dışında bir faaliyet değil. Afgan halkının geleceği daha güvenli görünmesi için. Şimdi bazı değerlendirmeler görüyorum. 'Afganistan'da ne işimiz var' diye. Zaten oradayız, yeni bir durum değil. İkincisi jeopolitik açıdan baktığınızda Afganistan'ı Türkiye'ye etkisi bakımından uzak bir ülke olarak değerlendirmek gerekir. Eğer Afganistan'daki istikrarsızlığın doğurduğu göç baskısı, terör baskısı, uyuşturucu trafiği baskısı doğrudan Türkiye'nin doğu sınırlarında büyük bir basınç oluşturuyor ve oradan istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak önümüze geliyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye'nin milli güvenliği açısından, hem tarihsel ilişkilerimiz açısından Türkiye'nin milli güvenliği açısından değerlendirilmesi gereken bir konu" diye konuştu.Çelik, anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti'nin bayramdan sonra bir iki toplantı gerçekleştirdikten sonra MHP ile bir araya gelebileceğini ve çalışmaların tek metinde Cumhur İttifakı'nın çalışmasının ortaklaştırılacağını belirtti. 'GALATASARAY ÇOK DOĞRU BİR KARAR ALMIŞTIR'Çelik, Galatasaray Spor Kulübü'nün Yunanistan'da yaşadığı korona testi krizi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Tabii ki kabul edilemez. Bu iyi niyetle bağdaşmaz. Çünkü ellerinde hem takımın hem teknik heyetin uluslararası standartlara uygun testler var. Bunların belgesi var, hepsinin negatif olduğuna dair bu test sonuçları var. Dolayısıyla burada yapılan şey hiçbir şekilde ne sportmenlik ne iyi niyetle bağdaşmayan bir şeydir. Neticede Galatasaray da çok doğru bir karar almıştır ve orayı terk etmiştir" dedi.'İSRAİL'LE ÇERÇEVE ÇİZİLMİŞTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile yaptığı telefon görüşmesi anımsatılarak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin bundan sonra nasıl seyredeceğinin sorulması üzerine Çelik, şu açıklamada bulundu: "Pek çok alanda ilerlenebilecek konularda ilerletilmesi. Sorun alanlarında ise atılacak adımların atılmasıyla ilgili bir çerçeve ortaya çıkmıştır. Bölgede konuşacağımız pek çok konu var İsrail ile Filistin meselesi başta olmak üzere. Umarız sorunların çözümüyle ilgili diyaloglar, karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi açısından bundan sonra daha somut adımları göreceğiz. Buna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Çelik, ülkelerin birbirine karşılıklı büyükelçi ataması konusunda sorulan bir başka soruya ise "Henüz erken. Onlar tabii ki değerlendiriliyordur, netice itibariyle bunların hepsi atılacak adımlara, ortaya konulacak iradelere bağlı konular. Netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı bu görüşme bu söylediğim çerçeveyi ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevenin içinin doldurulmasıyla diğer müspet gelişmeler gündeme gelecektir. Şimdi çerçeve ortaya çıkmıştır. Çerçevenin içinin doldurulması gerekmektedir" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç