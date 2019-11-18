Çelik: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgali"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
18.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çelik: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgali"