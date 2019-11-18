Çelik: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgali"
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Çelik: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgali"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

18.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:06
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çelik: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgali"
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