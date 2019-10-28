Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
28.10.2019 20:23
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (10)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız"
Kaynak: AA
VİDEO: Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden...