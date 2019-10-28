Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden...

Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

28.10.2019 20:23
Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (10)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız"

Kaynak: AA

VİDEO: Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden...
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