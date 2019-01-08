Çelik İhracatından 15,6 Milyar Dolarlık İhracat

Tüm engellemelere rağmen ihracatta önemli oranda artış yaşadıklarını kaydeden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, 2019 yılında ise yeni pazarlara yöneleceklerini söyledi.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2018 yılı ihracat verilerine göre; Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 20,8 artışla 21,4 milyon tona yükseldi. Değer bazındaki ihracat ise yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolara ulaştı.Türk çelik sektörü geçtiğimiz yıl en fazla inşaat çeliği, yassı sıcak ve dikişli boru ihraç ederken, ihracatın en yoğun olduğu bölgeler Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Amerika olarak sıralandı. İhracatta en fazla azalış yaşanan ülkeler ise ABD, Irak, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Öte yandan Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatı ise 2017 yılındaki 645 dolar seviyesinden yüzde 12,7 artışla 727 dolara çıktı. 2018 yılı Aralık ayı çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 31,5 artışla 2,2 milyon tona; değerde ise yüzde 26,1 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi.

KORUMACILIK ÖNLEMLERİNE RAĞMEN ARTIŞ

Açıklanan rakamları değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu geçtiğimiz yılı, Asya pazarının Türk çeliğinegöstermiş olduğu ilgi ile aştıklarını ve yılı hem miktar hem de değer bazında artışla kapatmanın sektör açısından çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. 2019 yılında korumacılık trendinin devam edecek olması ile birlikte Çin'in de yeniden agresif ihracat politikasına yönelecek olmasının, senenin özellikle ilk yarısında sektörü zorlayacağını belirten Aslan, bu zorlukları aşmak için önümüzdeki dönemde Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerine yöneleceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler