Çelik İhracatında Sorunlara Rağmen Sonuç Olumlu

Geçtiğimiz yıl, ihracat pazarlarından bazılarının kendi çelik sanayilerini kurması, Orta Doğu'ya satış hacminin azalması gibi pek çok sorunla baş eden çelik sektörü ihracatında tüm bunlara rağmen miktarda yüzde 7,7, değerde yüzde 26,4 artış yaşandı.